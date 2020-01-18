مصر | "بدون خسائر وإصابات".. تفاصيل حريق مبنى محكمة شمال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون خسائر وإصابات".. تفاصيل حريق مبنى محكمة شمال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة الحماية المدنية عن تفاصيل نشوف حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان، أن الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات.

وأفادت المعاينة، أن ماسًا كهربائيًا حدث في وحدة التكييف في إحدى الغرف بالطابق السادس، ثم امتدت النيران للدور الخامس.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.

واندلع حريق، قبل قليل، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

