شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بني سويف: نسعى لتحقيق الأغلبية بالاستحقاقات الدستورية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حسام العمدة امين عام الحزب في المحافظة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «نعلن كحزب مستقبل وطن وقوفنا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا في هذه الظروف الحيوية التي تمر بها مصر، ولنقف خلف حزبنا ندافع عن الكيان الكبير المتمثل في الحزب، رافضين كل انواع الصراعات والتنافس الشخصي رافعين شعار كلنا واحد ننكر ذاتنا ونسعى ونحقق المزيد من العضوية كطموح مشروع لتحقيق الأغلبية في أي استحقاقات دستورية مقبلة.

جاء ذلك خلال إنعقاد اللقاء التنظيمي الأول لحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة امين عام الحزب في المحافظة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساء الجمعة، عقب اعتماد تشكيله مؤخرا، بحضور اعضاء مجلس النواب عن الحزب واعضاء هيئة مكتب المحافظة وجميع اعضاء امانات المراكز.

وفي كلمته نقل أمين عام الحزب في المحافظة، تهنئة النائب اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وحسام الخولى الامين العام لجميع اعضاء الحزب.

واضاف: «لا وجود بيننا للمتخاذل أو المتكاسل، ومن لايعمل لا مكان له بيننا» قائلا: «نقبل النقد ونعتذر عن الخطأ من خلال تواجدنا المشرف وسط الجماهير والمواطنين ومبادراتنا الناجحه في توفير ١١ الف فرصة عمل لشباب بنى سويف، ومبادرة شتاء دافئ ومبادرة توفير السلع المخفضة» .

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وقالت الدكتورة منى عبدالله امين التنظيم بمحافظة بنى سويف، «اشرف بأن أكون أول امرأه تتولى أمانة التنظيم على مستوى الجمهورية، كأستحقاق دستورى للمرأة وبدعم من الرجال .

واضافت :«في بنى سويف لدينا ٢٨٣ امين أمانة عامة وفرعية مختلفة، وأكثر من ٢٥ الف عضو هم عدد اعضاء الحزب بالمحافظة حتى الأن.

وقال مجدى بيومي امين امانة السياحة والاثا. عل. مستوى الجمهورية عضو الأمانة المركزية، «اننا كشعب مصرى لنا ان نفتخر بعد ان تحملنا الظروف الاقتصادية الصعبة فاصبح لنا جيش قوى على أعلى مستوى وله مكانته عالميا، وشرطة حققت لنا الامن الداخلي، والاستقرار، فتحية لشعب مصر الواع، المؤيد لقائده وبلده ضد كل محاولات الغرب للنيل منا ومحاولاته الفاشلة في اسقاط دولتنا.

وتبارى اعضاء مجلس النواب جمال هندى وعصام خلاف وعلى بدر وميرفت ميشيل وهشام مجدى ومحمد كساب ونهى الحميلى في تقديم كلمات الشكر لجميع اعضاء وامانات الحزب وتقديم كل الدعم لاهل بنى سويف وتحقيق الشعبية الكامله وسط الجماهير .

كما اعرب امناء الحزب بمراكز بنى سويف وسمسطا وببا وناصر نيابة عن جميع اعضاء الحزب عن شكرهم على ثقة الحزب بهم في مواقعهم الحزبية معاهدين قيادات الحزب العمل بروح الفريق في ظل السياسة العامة للحزب.