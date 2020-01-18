شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. البابا تواضروس يترأس صلاتي اللقان والغطاس في كاتدرائية الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقصية، زيارة رعوية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية الأحد المقبل حيث يترأس صلاتي اللقان والغطاس مساء بمقر الكاتدرائية وسط حضور شعبي مكثف وإجراءات تأمينية مشددة.
وتشهد زيارة البابا إلى الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة حيث تغلق أجهزة الأمن بالاسكندرية شارع كنيسة الاقباط بمنطقة الرمل المطله عليه الكاتدرائية وكذا الشارع المواجهة له وهو شارع النبى دانيال ووضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات.
وقال القمص إبرام ايميل الوكيل البابوى في الاسكندرية أنه من المقرر أن يبدأ البابا تواضروس الثانى مساء الاحد بقداس اللقان وهو طقس يتكرر ثلاث مرات في العام في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل حيث يقوم بالصلاة على الماء وفي نهاية الصلوات يرش الماء على المصلين.
وأوضح «ايميل» أن الاقباط يأكلون في هذا العيد انواع معينة مثل القلقاس والقصب ففي عيد الغطاس تمتلئ البيوت بـ«القلقاس» وأن هذا الطعام هو رمز لمعمودية المسيح ففي القلقاس مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهي المادة الهلامية، إلا أن هذه المادة السامة إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة، مغذية، ونحن من خلال «ماء المعمودية» نتطهر من سموم الخطية كما يتطهر «القلقاس» من مادته السامة بواسطة ماء الطهى والقلقاس يدفن في الأرض ثم يصعد ليصير طعاماً، والمعمودية هي دفن أو موت وقيامة مع المسيح والقصب يرمز للمعمودية فهو كنبات ينمو في الاماكن الحارة.
وأشار إلى أن البابا سيستقبل المسؤولين في الاسكندرية للتهنئة بعيدى الميلاد والغطاس بالمقر البابوى الملحق بالبطريركية صباح الاثنين.
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