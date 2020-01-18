شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى» فى برلين للمشاركة فى حل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الساعات القليلة المقبلة جولة خارجية تشمل كل من ألمانيا وبريطانيا، حيث يشارك الأحدفى مؤتمر برلين الذى يهدف لإحلال السلام فى ليبيا والذى دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما يزور العاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.

وكان الرئيس السيسى تلقى منذ أيام قليلة اتصالاً هاتفياً من ميركل لبحث الأوضاع الليبية، حيث تم التوافق على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية يجب صياغته فى إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.

ويشهد مؤتمر برلين مشاركة طرفى النزاع فى ليبيا، الجيش الوطنى الليبى برئاسة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وألمانيا البلد المضيف والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكى، مارك بومبيو، كما تمت دعوة بقية الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا والجزائر.

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وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى مؤتمر صحفى إن الوثائق النهائية للمؤتمر باتت شبه معتمدة، وتحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولى حول ليبيا، لكنه لم يحدد محتوى هذه النصوص، محذراً من الإفراط فى التفاؤل بسبب توتر العلاقات جداً بين حفتر، والسراج.

ووجه قائد الجيش الليبى - حسب الكرملين- رسالة إلى الرئيس الروسى أعرب خلالها عن تأييده الكامل للمبادرة الروسية لعقد محادثات فى موسكو تهدف لإحلال السلام مؤكداً استعداده لقبول دعوة بوتين لزيارة روسيا لمواصلة «الحوار الذى بدأناه».

كما زار حفتر اليونان، التى لم تدع لمؤتمر برلين، والتقى وزير خارجيتها نيكوس ديندياس ورئيس وزرائها، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذى هدد باستخدام حق الفيتو داخل الاتحاد الأوروبى لرفض أى اتفاق سلام يتعلق بليبيا ما لم يتضمن إلغاء الاتفاق غير الشرعى بين تركيا وحكومة السراج، والذى يمنح أنقرة حقوقاً غير قانونية للتنقيب عن النفط والغاز فى مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، تخص اليونان وقبرص.

وطالبت حكومة الوفاق الليبية، بدعوة تونس وقطر إلى المؤتمر، ووجهت وزارة خارجيتها رسالة إلى السفارة الألمانية لدى طرابلس، بحسب قناة «ليبيا الأحرار»، قالت فيها إن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا، لافتةً إلى أهمية مشاركة قطر لأنها كانت ولا تزال أهم الدول الداعمة لثورة 17 فبراير، التى أطاحت بنظام الرئيس الليبى السابق معمر القذافى فى 2011.