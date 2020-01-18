شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في وارسو يلتقي رئيس بولندا في حفل الاستقبال السنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حسام القاويش، سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، بمقر رئاسة الجمهورية البولندية بالرئيس البولندي «اندجيه دوودا»، وذلك على هامش المشاركة في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه الرئيس البولندي لتهنئة السلك الدبلوماسي المعتمد بوارسو بمناسبة العام الجديد، وبحضور كل من رئيس الوزراء، والوزراء بالحكومة البولندية، والمسؤولين بالرئاسة وممثلي الطوائف الدينية، وكافة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بوارسو.

ونقل «القاويش» تهنئة وتحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس البولندي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا للشعب البولندي النجاح والتوفيق، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، طلب الرئيس البولندي نقل تحياته للسيد رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير على التهنئة الخاصة بالعام الميلادي، ومتمنيًا لمصر وشعبها التوفيق والنجاح. كما وجه الشكر للسفير المصري على المشاركة في هذه الاحتفالية، وحرصه الدائم على تحقيق التواصل المستمر مع ممثلي الحكومة البولندية من أجل تعزيز فرص التعاون بين البلدين على كافة المستويات.