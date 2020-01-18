شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى شائعات إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» التى تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية فى تطبيق المنظومة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، وموضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أى توقف، حيث تم بالفعل البدء فى تطبيق «كارت الفلاح» فى محافظتى بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيدًا لتعميمه على باقى المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمى، وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ومن المقرر إطلاق منظومة «كارت الفلاح» فى محافظتى أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، فى حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتى الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.

وقد تم استحداث منظومة «الكارت الذكى» الذى يستخدم فى: (عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضًا فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين.

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كما انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو 2020، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، وموضحةً أن الدولة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، وذلك فى إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودى الدخل.

وفى السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أى تغيير فيه.

كما انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز فى الأجهزة والمعدات الطبية، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، وموضحةً أن كل المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، ومشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليونًا و700 ألف مواطن خلال عام 2019، ولفتت إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ فى 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية، والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

أيضا انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن نقص الأدوية بالمعهد القومى للأورام، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص بالأدوية بالمعهد القومى للأورام، موضحةً أن المعهد يقوم بتوفير كل الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقى العلاج، وأن المخزون الاستراتيجى لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومى للأورام منذ نشأته، وذلك وفقًا لأحدث النظم العالمية فى القطاع الصحى، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين.