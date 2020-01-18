شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: مصر ستقف ضد نقل المقاتلين الأجانب من سوريا لدول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في فعاليات اليوم الأول للاجتماع الخامس للفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، والمُنعقد على مدار يومين، بمقر الاتحاد البرلمانى الدولى في العاصمة السويسرية جنيف.

وأجرى عبدالعال عدة مداخلات أمام الاجتماع، مساء أمس الأول، أشار فيها إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن هناك مسؤولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر، وأن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفاً ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم.

وشدد عبدالعال، على أن الاتحاد البرلمانى الدولى يجب أن يكون له موقف من ذلك، خاصة أن هناك تخوفا مشروعا من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعدة بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار، وهذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده، مؤكدا على أن أي دولة ستشارك في عملية النقل تقع عليها مسؤولية قانونية في هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار وإثبات علاقة الدولة المساعدة بعملية النقل سهل.

Advertisements

وأوضح أن هناك 4 أركان لأى استراتيجية ناجحة لمواجهة الإرهاب، تتمثل في فهم الأسباب والظروف المؤدية للإرهاب، والمواجهة على الأرض من خلال قوات مكافحة الإرهاب المدربة والمجهزة، ودعم التعاون الدولى في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، واحترام حقوق الإنسان ودعم الضحايا.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، حيث تم إقرار جدول الأعمال، واستعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشارى الذي عقد في بلجراد، صربيا في أكتوبر 2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهمية عمل الفريق الاستشارى رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسية التي تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم في منع الإرهاب من خلال ترجمة القرارات الدولية إلى قوانين وطنية، بالإضافة إلى ما قدمه أعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليمية للاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحده الخاصة بالإرهاب، والتى عقدت في عدد من الدول منها مصر، (مؤتمر الأقصر فبراير 2019)، وشمل التقرير أيضاً ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصه على شبكة الإنترنت تكون بمثابة مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

وناقش الاجتماع ولاية وأساليب عمل الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، والعلاقات بين الفريق، بوصفه النقطة المحورية البرلمانية العالمية للأنشطة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

جدير بالذكر أن عبدالعال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017- ممثلاً عن المجموعة العربية بالاتحاد- وهو العام الذي شهد إنشاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم في عضويته 23 عضواً ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام.