شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن نسبة أخطاء الفواتير بنطاق عمل الشركة أصبحت غير ملموسة نتيجة دقة القراءات التى يتم إحضارها لإدارات الشركة لإصدار فواتير الاستهلاك الشهرية، موكداً أن تسجيل قراءة العداد بالصورة كان له أثر كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير.

وأوضح أبو وردة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شعاع مسئولة عن إحضار قراءات المشتركين بنطاق عمل شركة مصر العليا بالكامل التى تضم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوها، موضحاً أن شعاع تعتمد على التقاط الصورة للعداد لتسجيل القراءة وهو الأمر الذى جعل نسبة الخطأ ضئيلة جدا وغير ملموسة.

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وأشار أبو وردة، إلى أن الأخطاء التى تقع عند تسجيل قراءات عدادات الكهرباء أصبحت غير موجودة، مشيراً إلى أنه مع تطبيق برنامج القراءة الموحد لن تكون هناك فاتورة واحدة خاطئة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأضاف أبو وردة، أن إجمالى عدد المتدربين بمركز تدريب الشركة (1398) متدرباً كما بلغ عدد المتدربين فى الجهات الخارجية (1068) متدربًا ليصبح إجمالى عدد المتدربين (2466) متدرباً بنسبة 36.47% من إجمالى عدد العاملين المستهدفين للتدريب بالشركة، وبنسبة تنفيذ 109.6% من مستهدف 2018/2019 عدد (2250) متدربا.

وقال أبو وردة، إنه تم تطوير مركز تدريب الشركة من خلال تحديث المعامل والورش بأحدث أجهزة تواكب الأجهزة المركبة بالمواقع لمضاعفة العائد من العملية التدريبية، وتطوير القاعات والوسائل التدريبية والحصول على شهادة الأيزو 2015/9001 وقد تمت المراجعة النهائية من قبل الشركة المؤهلة (SGS)، وأوصت فى تقريرها بإن نظام الإدارة بمركز تدريب الشركة مؤهل للحصول على الشهاد.