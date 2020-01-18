"كانت عايزة تنتحر".. إنقاذ فتاة قفزت من أعلى كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت قوات الإنقاذ النهري فتاة من الموت غرقا بنهر النيل، بعد شروعها في الانتحار من أعلى كوبري الساحل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بسقوط فتاة في نهر النيل أسفل كوبري الساحل (الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة).

دفع مدير الإدارة العامة للماية المدنية بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية، وأمكن إنقاذ الفتاة قبل موتها غرقا، وتبين أنها تبلغ من العمر 18 سنة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأرجعت الفتاة سبب قفزها من أعلى الكوبري إلى وجود خلافات عائلية، وتم التواصل مه أسرتها لاستلامها مع أخذ ضمان بحسن رعايتها.