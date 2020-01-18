26 يناير.. نظر طعن رئيس "الجمارك" السابق على حبسه 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: حددت محكمة النقض، جلسة 26 يناير لنظر طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد ". كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

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