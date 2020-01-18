الآثار عن نقل تمثال فرعوني بطريقة عشوائية: "مُستنسخ وليس حقيقيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف ومحمد سامي:

علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، على الصور المتداولة بشأن نقل تمثال كبير لملك فرعوني على سيارة نقل بصورة عشوائية.

وقال "عشماوي"، في بيان الجمعة: "التمثال مستنسخ، وليس تمثالًا أثريا، وتم وضعه منذ أكثر من 15 عامًا أمام جامعة الزقازيق ليزين مدخلها".

ولفت رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية نقلت التمثال المستنسخ والذي يحاكي ذلك الخاص بالملك رمسيس الثاني، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة.