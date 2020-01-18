عبدالعال من جنيف: مسئولية قانونية على الدول المشجعة لنقل الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع على نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالعال، الذي وصل جنيف، أمس الخميس، في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.

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وأوضح عبدالعال- خلال مداخلات أثناء الاجتماع- أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفًا ومرئيًا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكدًا أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك.

ونبه إلى وجود تخوف مشروع من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها حالة من عدم الاستقرار، وقال إن هذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده.

وأضاف: "أن أية دولة ستشارك في عملية النقل تقع عليها مسئولية قانونية في هذا الشأن، ويمكن الرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار"، لافتًا إلى أن إثبات علاقة الدولة المساعدة بعملية النقل سهل الاثبات.