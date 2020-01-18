​وفد "ثقافة النواب" يتفقد حمام موسى في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، حمام موسى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، خلال زيارة اللجنة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من عضو المجلس عن المحافظة غريب حسان.

وطالب الوفد بالاهتمام بالموقع الأثري المهم، واستضافة وزير السياحة والآثار في البرلمان.

ورصد النواب حالة من الإهمال الشديد لمنطقة حمام موسى، وقال النائب غريب حسان، إن حمام موسى من أشهر الأماكن الموجودة في مصر، لما له من أهمية دينية وتاريخية، مشيرًا إلى أن أحد المستثمرين كان قد أخذ المكان لمدة 20 سنة وأهمله لفترة طويلة، ما دفع المحافظة إلى رفع أكثر من دعوى قضائية عليه، إلا أنها لم تتمكن من استرداد الحمام إلا بعد انتهاء فترة العقد مع المستثمر في يونيو الماضي.

وأضاف: "الحال لم يتحسن بعد تولي المحافظة مسئولية المكان، وهو يعاني من إهمال وظهرت طحالب بالموقع الأثري".

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وعقب رئيس الوفد البرلماني وكيل اللجنة النائب محمد شعبان، على حالة الموقع: "الإهمال الذي يعاني منه المكان لا يمكن السكوت عليه، فهذا المكان تجلى فيه الله لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام"، مؤكدًا أن اللجنة ستستدعى وزير السياحة والآثار لفتح الملف وبحث تطويره.

وأشار النائب محمد شعبان، إلى أن الإهمال في المكان وصل إلى حد أن مياه الصرف "طفحت" في أرجاء المكان، وبعدما تولت المحافظة مسئولية المكان في يونيو الماضي، تركت اللوحة الإرشادية للمكان بمعلوماتها الخاطئة، وأقر سكرتير عام المحافظة بأن هذه اللوحة تتضمن أخطاء من أيام المستثمر، ولم يتم تغييرها حتى الآن.

وأكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نادر حنفي عشماوي، أن المحافظة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2595 لسنة 2018، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وممثلين من وزارات الموارد المائية والري والسياحة والصحة والسكان والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الرقابة الإدارية عملت على استلام المكان تمهيدًا لإقامة مشروع السياحة الاستشفائية بمنطقة حمام موسى من كافة الجوانب.

ويضم الوفد البرلماني المتواجد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، 12 نائبًا من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار وهم محمد شعبان وكيل اللجنة، والدكتور نادر مصطفى أمين سر اللجنة، والنواب ياسمين أبو طالب، وثناء برغش وتامر عبدالقادر وجلال عوارة ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.​