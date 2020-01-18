محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، منفذ البيع الدائم لهيئة الكتاب في منطقة مساكن عين شمس.
وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أن الافتتاح يأتي امتدادًا لسلسلة منافذ لهيئة الكتاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إيمانًا بأهمية القراءة في تشكيل وبناء الشخصية، وبهدف التيسير على أبناء الوطن في الحصول على المصدر الرئيسي للمعرفة.
مشيرة إلى تواصل جهود إثراء البنية الثقافية ونشر التنوير لتحقيق محاور التنمية المستدامة الخاصة، بتطوير الإنسان والمجتمع.
كما قررت الوزيرة، إهداء مكتبة كاملة من إصدارات الوزارة لمجمع مدارس أم الأبطال المجاور للمنفذ، لجذب الجيال الجديدة وتشجيعها على القراءة.
وقال الدكتور هيثم الحاج إن وزير الثقافة، وجهّت باستثمار المكان وإعادة إحياءه بعد أن ظل متوقفًا عن العمل طوال 20 عامًا، حيث تم تأهيله لخدمة أهالي المنطقة وتزويده بأكثر من 1000 عنوان من الإصدارت المخصصة للأسرة والطفل، بأسعار مخفضة تبدأ من جنيهين إلى 10 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 20 عامًا.. افتتاح منفذ هيئة الكتاب في عين شمس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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