ننشر النموذج الاسترشادي لتاريخ ثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدٍ السبت، امتحان مادة التاريخ، لطلاب الشعبة الأدبية في الفترة الصباحية. وتعقد الامتحانات إلكترونيًا باستخدام التابلت، بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين. وينشر "الخليج 365" نموذج استرشادي لمادة التاريخ.​

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