مصر | ربة منزل تلقي بنفسها من أعلى كوبرى الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربة منزل تلقي بنفسها من أعلى كوبرى الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت ربة منزل بنفسها في مياه النيل، بسبب خلافات عائلية، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، بقيام إبنة أخيه 18 عاما، ربة منزل، بإلقاء نفسها بمياه النيل من أعلى كوبرى الساحل.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من إنتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبرى روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وبسؤالها قررت أنها قامت بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل إثر خلافات عائلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.