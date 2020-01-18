مصر | نشرة حوادث الخليج 365: سقوط ديلر الهرم وإنقاذ طفلين من حريق بالمقطم

14 أسطوانة هيروين.. حبس ديلر الهرم وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائيأمرت النيابة العامة،بجنوب الجيزة، حبس عاطل ويدعى "يوسف" في عقده الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة، فيما طلبت التحريات.

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

في إطار حق الرد، قال مدير أعمال الفنان تامر حسني تعليقًا على ما نُشر بعدد الخليج 365 الورقي تحت عنوان "اتهام تامر حسني بالاستيلاء على 12 مليون جنيه" فيما عُرف بواقعة اتهام الفنان بالحصول على مبلغ 12 مليونًا ونصف المليون، من إحدى الشركات السياحية مقابل حملة دعائية ولكنه لم ينفذها، أنه في عام ٢٠١٦ قامت شركه بريدج جيبال للتسويق العقاري بالتعاقد مع الفنان تامر حسني لعمل إعلان تسويقي للشركة وتم الاتفاق على المقابل المادي للحملة الإعلانية، وحينها قام الفنان تامر حسني بالحصول على الدفعة الأولى من العقد وقام بتصوير الإعلان.

إنقاذ طفلين من حريق شب في شقة سكنية بالمقطم

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات فى المقطم، وإنقاذ طفلين من داخل الحريق.

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد

لقى شخص مصرعه، أثناء عبوره الطريق أمام هايبر وان بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

