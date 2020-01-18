مصر | حبس عاطل لحيازته مخدرات في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته مخدرات في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في السلام، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القاهرة، تفيد "م ع ح"27 عام، عاطل، ومقيم مساكن أطلس، بدائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 20870 لسنة 2016م السلام أول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية بلطجة رقم 14701 لسنة 2014م السلام أول، المقضي فيها بالحبس سنة، بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة سكنه وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1.3 كيلو حشيش، 285 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.