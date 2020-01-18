شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من الاستقرار.. الأمطار تعاود مدن وقرى دمياط وتشل الصيد بعزبة البرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت موجة الطقس السئ اجتياحها لمدن وقري دمياط بعد ما يقرب من 4 أيام من الاستقرار النسبي في حالة الطقس، حيث تعرضت عدة مناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد لأمطار غزيرة مصحوبة بغيوم وصقيع خاصة في فترة الليل، فيما اشتدت حدة الأمطار الرعدية في شطا ودمياط الجديدة ورأس البر.

وغرقت بعض الشوارع الداخلية في مدينة دمياط بمياه الأمطار وفشلت البالوعات في تصريف المياه، فيما دفع رؤساء الوحدات المحلية بمعدات وسيارات شفط المياه للتعامل مع الأمطار اولا بأول، وتسببت موجة الطقس السئ في ارتباك الحركة التجارية في مدينة دمياط، كما أصيبت حركة الصيد في عزبة البرج بالشلل، بعد إغلاق بوغاز عزبة البرج، وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز انتظارا لتحسن حالة الطقس .

ومن جانبه، نفي ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تأثر الحركة داخل الميناء بتقلبات الطقس ووصف حركة الملاحة ودخول وخروج السفن بأنها تسير وفق معدلاتها الطبيعية .