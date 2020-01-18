شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون للحد من الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون قدمه كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن «الحوافز الإيجابية» للأسرة المصرية «المكونة من 4 أفراد أو أقل (أب وأم وطفلين)»، والذى يستهدف حث الأسر المصرية على تقليل الإنجاب مقابل حوافز حكومية، ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة.

وألزم القانون المقترح وزارة التموين بإصدار قرار لزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات التموينية للأسرة النموذجية بنسبة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحسين نظام التأمين على كبار السن، وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة، حتى لا تفكر فى إنجاب الأطفال لتأمين ودعم الوالدين عند تقدم السن. وقدم مشروع القانون عدة حوافز ومميزات للأسر النموذجية التى تكتفى بطفلين ومن بينها، أن يكون لوزارة الداخلية اختيار نسبة سنوية تحددها طبقا للموقف لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية متى توافرت فيهم الشروط المعلن عنها، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيل الإجراءات للأسرة النموذجية عند إنشاء مشروع تحت مظلته، وذلك عن طريق توفير قروض بدون فوائد، وقيام وزارة التعليم العالى بدمج مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة، وتخصيص نسبة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجالى الإسكان الاجتماعى وتخصيص أراضى الدولة للأسرة النموذجية.