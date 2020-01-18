شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو سيف مديرًا لأوقاف البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور كمال أبو سيف، أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بمنصب مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.
جاء ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.
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