أخبار مصر

كمال أبو سيف مديرًا لأوقاف البحر الأحمر

0 نشر
أحمد البحيري 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو سيف مديرًا لأوقاف البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور كمال أبو سيف، أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بمنصب مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

جاء ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كمال أبو سيف مديرًا لأوقاف البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا