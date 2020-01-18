شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعين كمال أبو سيف مديرا لأوقاف البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كمال أبو سيف أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب و مدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر، مؤكدا يأتى ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا ، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.

فيما ​أعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم"، ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالي عدد المقبولين في البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيد بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمى.​​