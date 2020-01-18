شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم للإخوانى سيد توكل: "انتوا بتقبضوا من قطر وتركيا عشان تشتموا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الناشط وائل غنيم، قناة مكملين، فى مداخلة من خلال تطبيق "سكايب" أجراها مع الإعلامى الإخوانى سيد توكل فى برنامجه المذاع على القناة، حيث وجه له سؤالاً عن مصدر تمويل القناة التى هى المنبر الذى يخرج منه على المشاهدين، وقال له: "يا سيد أنا عاوز أسألك سؤال.. أنت مين بيمولك وبيمول القناة دى؟.. عاوز أعرف مين بيديك مرتبك كل شهر".

وقال وائل غنيم لـ"توكل" خلال المداخلة: "تميم بيقول عليا أنى عميل للأمن المصرى.. لكن فى الحقيقة العميل هو اللى بياخد فلوس علشان يلعب سياسة، وأتمنى أنكوا تعيدوا نظرتكوا لمصر بشكل مختلف، والمفروض أننا كلنا أخوات وبنحب بعض".

فيما أعترض الإخوانى سيد توكل على توجيه وائل غنيم السؤال له وقال: "مينفعش أجاوبك على الأسئلة دى ولا حتى نتطرق إليها".