- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية ل "التعليم" 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر ديوان عام الوزارة، د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع موسع لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام المالي 2020/2021، وبحث الاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم هو المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان. ولذلك يأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتواكب متطلبات العصر.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية، عامة وخاصة بحوالي 48.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 19.7٪ مُقارنةً بعام 18/2019.
وأضافت السعيد أنه تمت مناقشة أربعة محاور رئيسة تمثلت في: تخفيف كثافة الفصول، وخطة التعليم الفني، التي أصبحت قضية محورية مهمة خاصة مع زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى مناقشة موضوع غرس مفاهيم التنمية المستدامة لدى الأطفال عن طريق المناهج التعليمية، مشيرة إلى أنه تم إعداد بعض الكتب لتبسيط مفاهيم التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الاستدامة والحفاظ على موارد مصر للأجيال القادمة من أهم الأمور التي تحرص عليها الدولة المصرية.
وتعرض الاجتماع لمناقشة مشروع مشروع رواد 2030 وما تم التوصل إليه من نتائج في تدريب الطلاب والمدرسين على ريادة الأعمال، لافتة أن فكر العمل الحر ينشأ لدى الطفل منذ الصغر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية ل "التعليم" 2020/2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.