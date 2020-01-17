شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتفقد تطوير مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة، التابع لمديرية القوى العاملة بحى الشرابية بالقاهرة، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام، حيث سيكون مركزا للتدريب النموذجى طبقا للمعايير العالمية على أعلى مستوى، ويعمل بكامل طاقته التدريبية التي تصل لـ4 آلاف متدرب سنويا، ويكون نموذجا يتم تطبيقه في باقى المراكز بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتأهيل الشباب ليكون قادرًا على اقتحام سوق العمل.

ووجه «سعفان» بسرعة وضع اللمسات النهائية للتطوير بالمركز، وضرورة الإعلان عن بدء الدورات التدريبية لجميع ورش المركز بأسلوب جديد وفقا للتطور التكنولوجى، وتشمل ورش التدريب عن مهن ميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والدش والمحمول والأجهزة المنزلية، والخياطة والتفصيل، ومعمل اللغات والكمبيوتر، مشددا على أنه يتم تعريف جميع المتدربين بعموميات ومصطلحات التدريب على الكمبيوتر بمعدل دورة كل أسبوع بمعدل ساعتين في كل دورة بـ6 محاضرات.

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وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بالتدريب المهنى، حيث تقوم حاليا تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، ليتحول أبناؤنا من مراحل التعليم إلى مرحلة التشغيل حتى يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز التدريب من 38 مركزا ثابتا العام الماضى، وسيتم افتتاحها تباعا، بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وتابع: «بجانب ذلك سيتم قريبا إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة لزيادة عدد الوحدات لـ13 وحدة تصل للقرى والنجوع المختلفة»، لافتا إلى أن الخطوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضى عامًا للتدريب المهنى.