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عزل عضوي هيئة تدريس من وظيفتهما بجامعة بنها لارتكابهما مخالفات

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عزل اثنين من أعضاء هئية التدريس بإحدى كليات الجامعة من وظيفتهما لارتكابهما مخالفات تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

كان رئيس الجامعة السابق أحال كلا من «د.ع. ف» و«د.د.و»، المدرسين بكلية الآداب ببنها، إلى مجلس التأديب، وذلك لما نسب إليهما بالتحقيقات من مخالفات أخلاقية تتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية.

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وانتهى مجلس التأديب إلى عزلهما من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافاة في حدود الربع بناء على ما ورد بالأسباب والتحقيقات التي أجريت معهما.

وشدد السعيد في تصريحات صحفية على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: «ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه» ولا يوجد أحد فوق المساءلة اعتبارا من رئيس الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المخلصة التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملون في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليا وخارجيا.

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