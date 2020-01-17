شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تلغي رحلاتها حزنًا على حادث طبيبات المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، إلغاء جميع الرحلات المخصصة لأعضاء النقابة إلى ٣ أماكن نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بمصرع 3 طبيبات وإصابة آخرين، أثناء الذهاب للتدريب بالقاهرة، صباح الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه تم الإعلان عن إلغاء الرحلات على الصفحة الرسمية (فيس بوك)، وقرر مجلس النقابة رد الرسوم لأعضائها.

وقال «زغلول» إن النقابة أعلنت الحداد والانتقاد الدائم للحصول على حقوق الطبيبات ومعاقبة المتسببين، ونعى نقيب أطباء المنيا، سائق الميكروباص أيضا، ودعا للمصابين بالشفاء العاجل.

كانت نقابة أطباء المنيا قد سبق أن أعلنت عن ٣ رحلات لأعضائها إلى بورتو بشرم الشيخ ومعرض الكتاب وبعض الأماكن بالقاهرة، وأخرى للنوبة.