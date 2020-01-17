شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة وطقس بارد فى البحيرة وعدم تأثر حركة الصيد بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق بالمحافظة، وساد طقس بارد على جميع أنحاء المحافظة، ولم تتأثر حركة الصيد بالبحر المتوسط من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية في مركز إدكو.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالات المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق.