شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تطلب معاونة «العربية للتصنيع» فى مشروعات التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الجمعة، ألكسى كاليمبى، مساعد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للإشراف على البنية التحتية، وجون إنسانة، نائب هيئة التعدين، فى إطار استراتيجية الدولة للانفتاح على قارة إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوب القارة.

Advertisements

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو.

أكد كاليمبى حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة ورئاستها للاتحاد الإفريقى، مشيداً بالنهضة التنموية التى تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول للاقتصاد الرقمى، وكذلك بمُبادرة الرئيس السيسى لدعم الشراكة المصرية الإفريقية فى كل المجالات التنموية.

وأشاد أيضًا بالدور الإيجابى للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة فى العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية المهمة بالقارة، مشيراً إلى تطلع بلاده لمشاركة الهيئة للتصنيع فى مشروعات التنمية بالكونغو الديمقراطية، خاصة فى مجالات الصناعات الدفاعية.