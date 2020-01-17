شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يلتقى وزير الدفاع الكويتى ويتفقد معرض «الطيران 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد خالد الخضر، وذلك لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

ونقل «العصار»، خلال مشاركته بمعرض الكويت الدولى للطيران 2020، والمقام فى الفترة من 15-18 يناير الحالى، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، وكذا تحيات الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى.

وأعرب «العصار» عن سعادته بالزيارة التى تأتى تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية، وركيزة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين.