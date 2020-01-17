شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين شهيدات حادث المنيا بنقابة الأطباء الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​قرر مجلس نقابة الأطباء، إقامة حفل تأبين يوم الثلاثاء المقبل، 21 يناير 2020، وذلك لرثاء و تأبين شهيدات الطب الثلاثة الدكتورة رانيا محرم ، الدكتورة سماح نبيل ، الدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضى، أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.

وكانت نقابة الأطباء، قد قالت إن الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، ثالث ضحايا حادث ميكروباص المنيا، التى توفيت ، اليوم الجمعة، توفيت متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ، نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذى وقع صباح أول أمس الأربعاء، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض.

وأعربت نقابة الأطباء، فى بيان، أصدرته، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، و لكافة شباب الأطباء، وتقدمت بخالص التعازي الحارة، داعية الله بالشفاء لباقى المصابات.

وأكد مجلس النقابة، الذى وصله خبر وفاة الطبيبة الثالثة، اثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه، أن النقابة لن تترك حق الطبيبات الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإدارى،

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كانت النقابة العامة للأطباء، قالت أمس إنه في إطار متابعة النقابة للحالة الصحية للمصابين من الطبيبات، لحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة، توجه الدكتور احمد السيد عضو المجلس، ومقرر لجنة الشباب الى مستشفى معهد ناصر، للوقوف على تطورات الحالة للطبيبات المصابات .

وأوضحت نقابة الأطباء، أنه تم خروج( 6 )طبيبات اليوم بعد استقرار حالتهن الصحية، و استعادت الدكتورة آمنة محمد خلف وعيها وفى انتظار تحديد موعد عمليه تثبيت مفصل الحوض ، اما الطبيبة نورا كمال فمازالت حالتها حرجة ، بينما استقرت حالة الدكتورة راعوث اشعيا- الطبيبة التى فقدت جنينها نسبيا، وأكدت النقابة استمرار متابعة حالة المصابين أولا بأول.

ويأتى ذلك، بعدما أعلنت النقابة عن قرارها بإحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وتقديم بلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.