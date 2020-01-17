الثلاثاء.. تأبين "طبيبات المنيا" في نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قرر مجلس نقابة الأطباء، تأبين طبيبات المنيا، ضحايا حادث السير الذي وقع الأربعاء الماضي، وهن (الدكتورة رانيا محرم، والدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال)، الثلاثاء المقبل.
وقررت نقابة الأطباء التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الطبيبات ما عرض حياتهن للخطر.
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