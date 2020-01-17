كمال سيف مديرًا لأوقاف البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور كمال سيف مدير الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ والواعظات، بمنصب مدير مديرية البحر الأحمر.

وأوضحت وزراة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن تكليف الدكتور كمال سيف بمنصب مدير أوقاف البحر الأحمر، يأتي ضمن تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.

يذكر أن الدكتور كمال سيف، هو أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن ضمن شباب وزارة الأوقاف، المشهود لهم بالكفاءة، وأحد الدعاة الشباب المجددين.

تولى الدكتور كمال سيف مدير أوقاف البحر الأحمر، عدة مناصب قيادية داخل وزارة الأوقاف، على الرغم من صغر سنه، أبرزها معاون رئيس القطاع الديني، ومدير المكتب الفني للمتابعة بالديوان العام، ومديرا للأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ والواعظات.