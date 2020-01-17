3 بالرعاية المركزة.. بيان من الصحة عن تفاصيل حالة "طبيبات المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج معظم مصابي حادث طبيبات المنيا من مستشفى معهد ناصر، اليوم الجمعة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المتبقي من المصابين 6 حالات فقط، منهم 3 حالتهم مستقرة ويعانون من إصابات ما بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى 3 حالات أخرى بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية لهم فريق من الأساتذة والاستشاريين.

وأوضح في بيان اليوم، أن الوزارة فقدت طبيبة من المصابين إثر وفاتها اليوم جراء هذا الحادث الأليم. وفي هذا الصدد نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الطبيبة، سائلةً المولى عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال مجاهد إن وزيرة الصحة وجهت بتقديم سبل الدعم بكافة أشكاله للمصابين وأسر المتوفين، خاصةً الدعم النفسي لهم، كما وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية في هذا الشأن، بتشكيل فرق من الأطباء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن.