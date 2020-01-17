"إعلام البرلمان" تطالب بحسم أزمة جريدة التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتدخل السريع لحسم أزمة العاملين في جريدة التحرير، على خلفية القرار الذي اتخذته إدارة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، المملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام، بتصفية الجريدة، وفقًا لقرار جمعيتها العمومية العادية الشهر الماضي.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، رفضها لسياسات شركة التحرير للطباعة والتوزيع في تسريح العاملين، وتضامنها الكامل مع الصحفيين في الحفاظ على حقوقهم، والحصول عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن السياسة التي ينتهجها مالك الجريدة، مرفوضة جملة وتفصيلًا، خاصة في ظل عدم التزام الشركة بالعقود المبرمة بين الإدارة والعاملين.

وبدأت أزمة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، مع الصحفيين العاملين في الجريدة، بعد صدور قرار بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، ما دفع الصحفيين للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عددٍ من الإجراءات النقابية والقانونية، ولاسيما بعد أن دخل اعتصام الزملاء العاملين بالجريدة شهره السادس.