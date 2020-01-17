"النقل" تنشر فيديو اختبار عربتي سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 في المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، فيديو لاختبار المسير الأول لعربتي النموذج بسكك حديد المجر، ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وقالت الوزارة، إن قيمة الصفقة، التي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، بلغت مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية مهمة، بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.