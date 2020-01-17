أطباء بالمنيا يدعون لإضراب عن العمل بالوحدات الصحية.. والنقابة ترد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالب أطباء شباب بمحافظة المنيا، بفتح تحقيق جنائي وإداري في واقعة مصرع 3 طبيبات وإصابة 15 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

ونشر أطباء بيانًا قالوا إنه صادر عن "الدفعة 29 طب المنيا"، الجمعة، دعوا خلاله لإضراب عام عن العمل بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة وفاة الطبيبات، ومحاسبة الجناة.

كانت نقابة الأطباء قررت التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الطبيبات مما عرض حياتهن للخطر.

ودعا البيان إلى احتساب المتوفيات "شهيدات واحتساب أهلهن من أهالي الشهداء والمطالبة بصرف تعويض مادي لهن"، فضلًا عن احتساب الإصابات "إصابة عمل"، وتوفير أعلى خدمة طبية لهن والمطالبة بصرف تعويض مادي لهن".

وطالبوا ببحث أسباب الحادث لتلاشيها فيما بعد، عن طريق تقديم التدريبات للأطباء في محافظاتهم، وتوفير وسائل مواصلات آمنة لتحركات الأطباء في مهام العمل الرسمية، والتبليغ بالمأموريات قبلها بأسبوعين على الأقل.

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ودعا الأطباء لتنظيم وقفة احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، على أن يتم تحديد المكان والموعد بعد التنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة مشاكل الأطباء.

بدوره، قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الشباب، إن هناك تواصلًا مع الأطباء بالمنيا، ومطالبهم هيّ نفس ما طالبت به نقابة الأطباء بخصوص الحادث.

وأضاف لمصراوي، أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الواقعة، وسيجري محاسبة الأطباء الذين أجبروا وهددوا الطبيبات لحضور التدريب، متابعًا: "هناك قرارات تم اتخاذها في النقابة، ويجري تنفيذها".

وعما إذا كانت ستدعو النقابة لإضراب عن العمل بالوحدات الصحية، قال: "لم نتخذ قرارًا بالدعوة لإضراب عن العمل بالوحدات. لكننا قد نضطر لذلك حال التهاون في حق الطبيبات".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من وزارة الصحة؛ لعدم رد المتحدث الإعلامي على الهاتف.