حصاد الأسبوع| افتتاح قاعدة "برنيس".. وإلغاء رسوم النظافة على فواتير الكهرباء (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، كان أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية في البحر الأحمر، وإعلان مصر الحداد لـ3 أيام عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.

وشهد الأسبوع أيضًا، إعلان وزارة الكهرباء إلغاء رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء، ووفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، وإعلان المتحدث العسكري سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها، ومصرع طبيبتين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي.