محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، كان أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية في البحر الأحمر، وإعلان مصر الحداد لـ3 أيام عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وشهد الأسبوع أيضًا، إعلان وزارة الكهرباء إلغاء رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء، ووفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، وإعلان المتحدث العسكري سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها، ومصرع طبيبتين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الأسبوع| افتتاح قاعدة "برنيس".. وإلغاء رسوم النظافة على فواتير الكهرباء (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.