محافظة القاهرة تفتتح منفذ بيع دائم لبيع الكتاب بمساكن عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

افتتح المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، فرع الهيئة العامة للكتاب ومنفذ بيع دائم لبيع الكتاب بمساكن عين شمس، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويعد هذا الفرع الأول للهيئة بحي عين شمس، ويضم تشكيلة متنوعة من الكتب تصل إلى حوالي عشرة آلاف كتاب في شتى المجالات العلمية والأدبية والدينية والتاريخية وخاصة كتب الاسرة والطفل بما يتناسب مع الخدمات الثقافية المقدمة لابناء وأهالي الحي والمناطق الشعبية المجاورة بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ثلاثة وحتى عشرة جنيهات.

Advertisements

وأكد نائب المحافظ على أهمية التوسع فى إقامة منافذ ومعارض الكتاب ونشر المكتبات العامة بكافة مناطق واحياء القاهرة وخاصة الشعبية منها ومشروعات الاسكان الجديدة لرفع الوعى المعلوماتى والثقافى للمواطنين وابناء المحافظة من كافة الفئات العمرية وخاصة النشء والشباب بأسعار ملائمة، بما يحقق خلق مجتمع واع بقضايا وطنه وقادر على مكافحة الفكر المتطرف والحفاظ على هويتنا الوطنية.

وأشار صابر إلى أن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب فى دعم جميع الخطوات والمشاريع التى من شأنها تطوير ونهضة القطاع الثقافى ودوره الملموس فى بناء الانسان وتنمية المجتمع والارتقاء بالذوق العام.

شهد الاحتفال اللواء البير الفونس رئيس حي عين شمس، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، وأعضاء مجلس النواب عن عين شمس.