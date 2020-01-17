حلم انتهى داخل حفرة.. سقوط عصابة "المشاغبين الخمسة" للتنقيب عن الآثار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة أسفل منزل بمركز الواحات البحرية.

البداية تعود إلى إشرة تلقها العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل داخل حفرة بعمق 15 مترا بمنزل بدائرة مركز الواحات البحرية.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام عامل بالحفر للتنقيب عن الآثار، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة ملامسته وصلة كهرباء مغذية لـ"لمبة" لمساعدته في الرؤية.

Advertisements

انتشل رجال الإنقاذ البري الجثة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه المقدم يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات، لتتبع خط سير هروب الجناة.

وتمكن الرائد هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات البحرية، من ضبط 5 متهمين ثُبت تورطهم في الواقعة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، واستدعاء لجنة من الآثار للمعاينة.