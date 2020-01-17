3 سنوات عداوة و50 بلاغا.. المطافئ تخمد "نار الانتقام" بين شقيقين بالحوامدية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 سنوات متواصلة كان دفتر محاضر قسم شرطة الحوامدية جنوب الجيزة شاهدا على مشكلات شقيقين (43، 39 سنة)، تبادلا خلالها نحو 50 بلاغا كيديا؛ تعود في الأصل إلى خلافات على الميراث، وانتهى الأمر بحريقين باتا حديث الأهالي.

الأسبوع الأول من العام الجديد كان شاهدا على فصل جديد لخلافات الشقيقين، أضرم أحدهما النيران في "عشة" شيدها شقيقه أعلى سطح المنزل، فجاء الرد سريعا، أشعل الثاني النار بشرفة شقة شقيقه، وارتفعت ألسنة اللهب الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريقين متتاليين بعقار مكون من 3 طوابق تقطنه أسرة واحدة بدائرة المركز.

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تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أن خلافا قائما بين شقيقين، تطور إلى عداء، عمد أحدهما إلى إشعال النيران في "عشة" مشيدة من الخوص شيدها الثاني، الذي ما تنامى إلى علمه بالحريق حتى ألقى كمية من الخوص المشتعل بشقة شقيقة الكائنة بالطابق الثالث.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إكرامي البطران ومعاونيه الرائد عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر من ضبط المتهمين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وتحرر المحضر اللازم، وأحالهما العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهما.