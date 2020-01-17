مصرع شخص صدمته سيارة أمام "هايبر" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه، الجمعة، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة الشيخ زايد. تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد إشارة من الخدمات الأمنية بمحيط "هايبر وان" بوقوع مصادمة ووجود متوفى. المعاينة الأولية كشفت أنه أثناء عبور شخص الطريق -من مكان غير مخصص للمشاة- صدمته سيارة ليفارق الحياة متأثرا بإصابته. وانتقلت قوة من القسم رفقة سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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