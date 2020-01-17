محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت المعاينة المبدئية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، الجعة، ملابسات حريق اندلع في فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، لم يسفر عن إصابات.
وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي بمدفأة، فأحدث شرزا كهربائيا نتج عنه نشوب الحريق بغرفة الاستقبال "ريسبشن"، وحال سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الأمور.
البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فيلا بالبوابة الرابعة التابعة لمنطقة هضبة الأهرام.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة مصدر النيران.
وتمكنت رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر المعاينة في حريق فيلا بالهرم: ماس كهربائي بـ"مدفأة الريسبشن" كاد يودي بحياة قاطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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