4 سيارات إطفاء تخمد حريق فيلا في هضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، مساء الجمعة، دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فيلا بالبوابة الرابعة التابعة لمنطقة هضبة الأهرام. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة مصدر النيران. وتمكنت رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق.

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