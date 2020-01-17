مصر | مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخص مصرعه، أثناء عبوره الطريق أمام هايبر وان بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص في حادث مروري أمام هايبر وان بمدينة الشيخ زايد.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال عبور شخص الطريق تصادف مرور سيارة إصطدمت به ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.