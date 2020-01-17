مصر | التصريح بدفن جنين الطبيبة المصابة بانفجار الرحم في حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جنين الطبيبة المصابة بانفجار الرحم في حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن "جنين" الدكتورة المصابة "راعوث القس اشعيا" والذي كان يبلغ عمره 5 أشهر، وأجهض نتيجة الحادث المشهور إعلاميًا "طبيبات المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 5 وفيات و16 مصابًا.

وكانت صرحت النيابة، في وقت سابق بدفن الدكتورة "نورا كمال عبد اللطيف" بعد وفاتها ظهر اليوم، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ نتيجة الحادث.

وباشر النيابة العامة، في وقت سابق التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 16 آخرين، وتبين أن حالة الدكتورة "راعوث القس اشعيا" مستقرة الآن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الدكتورة "راعوث" المصابة في الحادث، كانت فقدت طفلها وعمره 5 شهور، فيما طلب زوجها من النيابة التصريح بدفن طفله.

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وكشف التقرير الطبي للدكتور "راعوث"، أنها مصابة بكسور في الفك والساق وجروح قطعية، بالاضافة الي كدمات متفرقة بجسدها وإجهادها لجنينيها نتي لانفجار الرحم نتيجة الحادث.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا" واستعلمت عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

كانت التحريات أوضحت، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.