مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، وحصر التلفيات والخسائر وارسال تقرير وافي لمعرفة سبب الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع 81 بمنطقة المقطم دون إصابات وإنقاذ طفلين من النيران.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة المقطم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.