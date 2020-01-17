مصر | الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فيلا بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فيلا بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل فيلا، بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الديزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل فيلا بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقل اللواء إيهاب عبدالحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ برفقة رجال الإطفاء، مدعومين ب ـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.