مصر | بـ"الحنة والغراء".. تفاصيل سقوط "مُصنع حشيش" في الصف وبحوزته 14 فرش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الحنة والغراء".. تفاصيل سقوط "مُصنع حشيش" في الصف وبحوزته 14 فرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 3 كيلو حشيش، داخل منزله بمركز الصف، جنوب المحافظة، وتبين أنه يقوم بشراء الحشيش المخدر، ويقطعه ويضيف عليه "الحنة"، ومادة لاصقة، ويخلطه داخل مطحنة، ثم يعيد تصنيعه مرة آخرى، ويبيعه بنفس ثمن الحشيش لمتعاطيه.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الصف، بقيام "م.ح" 43 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه وكرا لمزاوله نشطاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت مأمورية لمداهمة وكره، وتمكنت القوات من القبض عليه وعثر داخل مسكنه على 14 فرش حشيش وزنت 3 كيلو، 2 برطمان حنة، 2 قطعة حديد مستطيلة الشكل، 2 قالب صمغ، كوريك مكبس يدوى، 2 قالب خشبى، 7 شرائح شمع، مطحنة خلاط، كيس حنة، مادة سائلة تشبه الغراء اللاصق، 2 سكين، مقص، وهاتف محمول، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

