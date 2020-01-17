أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع سليمان أباظة بحي الدقي.

وحرص محافظ الجيزة علي الإستماع الي مقترحات المواطنين لمراعاتها أثناء تنفيذ أعمال التطوير، إضافة الي أبرز المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

يذكر أن محافظ الجيزة يقوم دوريا يوم الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المناطق بقطاعات المحافظة للوقوف علي حالة النظافة والاشغالات والخدمات التي تقدم للمواطنين إضافة الي حرصه علي الإلتقاء بالمواطنين ميدانيا للاستماع اليهم.